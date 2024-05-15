Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan 2016/1 Sayılı Tebliğde yer alan 8 meslekte belgesiz çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin zorunlu hale geldiğini hatırlatan Arzu Şahin, “5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek-1’nci maddesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra bu kanunda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz hükmünün yer aldığını kaydetti.

İşletmesi olup belgesiz olanlar, işletme kurmak isteyenler ve bu sektörde çalışmak isteyenlerin bu belgeyi almak zorunda olduklarını kaydeden Arzu Şahin, “Biz Okyanus Belgelendirme olarak Çorum ve birçok ilimizde kadın ve erkek kuaförü, güzellik uzmanı olan esnaf ile sektöre yeni katılmak isteyenlere sınavlar düzenleyerek mesleklerini belgelendirmelerinde katkıda bulunmaktayız. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bağlı sınav değerlendirici bir hoca olarak birçok firmalar aracılığı ile esnaf arkadaşlarımızın her hangi bir cezai işlemle mağdur olmamaları için elimizden gelen hizmeti ve bilgiyi en doğru şekilde vermek için bu hizmeti vermekteyiz. Mesleğini belgelendirmek isteyenler yetkilendirilmiş kurumumuz üzerinden başvuruda bulunup sınavlara dahil olabilirler” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi