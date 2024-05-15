Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamına dahil şehirlerden olan Kastamonu’da, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve programın ulusal otoritesi Avrupa Birliği Başkanlığı işbirliğinde toplantı düzenlenecek. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda, yarın saat 14.00’de düzenlenecek toplantıya, programa dahil olan 25 ilin merkezi yönetimin yerel teşkilatları, yerel yönetimler, kamu hukukuna tabii kuruluşlar, eğitim ve araştırma kurumları ile kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcileri doğrudan katılabilecek.

Toplantıda, “Sınır Ötesi İşbirliği Programları-Interreg”, “Karadeniz havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı”, Karadeniz Havzası Programı ikinci teklif verme çağrısı kuralları, ortaklık kurulması ve hibe başvuru paketi ve proje başvuru süreci ve dikkat edilmesi gereken hususları içeren 5 başlık altında gerçekleştirilecek oturumlar ile katılımcılara program hakkında bilgiler verilecek. Toplantı sonunda ise katılımcıların programa ilişkin değerlendirme ve soruları alınacak.

Türkiye'de uygulama alanı İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, ÇORUM, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'yi kapsayan programın 2021-2027 dönemi II. proje teklif çağrısı 29 Mart tarihinde yayınlandı. Program çerçevesinde eş finansman dahil olmak üzere toplamda 52 milyon avro tutarında kaynak, Türkiye ve havzadaki diğer program ülkelerinden uygun kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak.

Program alanında yer alan ve program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, 28 Haziran tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilecek.

Editör: İHA AJANS