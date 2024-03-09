Vali Zülkif Dağlı, 2019 Mahalli İdareler Seçimi sonucunda göreve başlayan ve beş yıllık görev sürelerini 31 Mart’ta tamamlayacak olan İl Genel Meclisi Üyelerini ziyaret etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve meclis üyelerinin görev süreleri boyunca başarılı hizmetler yaptığını belirten Vali Dağlı, onlara aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diledi.

Vali Dağlı daha sonra tüm Meclis üyelerine yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi verdi. Plaket takdiminde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak da hazır bulundu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş da Vali Dağlı’ya nazik ziyareti ve davranışı nedeni ile teşekkür ederek: “Onurlu görevimizi layıkıyla yerine getirerek tüm köylerimize eşit hizmet ulaştırarak 5 yılda köylerimizde adımızın anılacağı bir hizmet bıraktığımıza inanıyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR