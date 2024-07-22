İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki “Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, Siber Suçlar, Düzensiz Göç, Çocuk Şube” konularını içeren değerlendirme toplantısı, Vali Zülkif Dağlık başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Dağlı, Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından suç ve suçlularla mücadelenin gayretli ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, çalışmaların hız kesmeden artarak devam edeceğini ifade etti

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki “Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, Düzensiz Göç” konularının değerlendirildiği toplantı da Vali Dağlı yönetiminde yapıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu’ndaki jandarmanın sorumluluk sahasındaki tüm bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Dağlı, çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini, suç ve suçlulara göz açtırmayacaklarını ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ