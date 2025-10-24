Çorum Belediyesi, Boğazkale ilçesine asfalt desteği verdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un tüm mahallelerine olduğu gibi tüm ilçelerine de aynı mesafede olduklarını belirtti.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel ile birlikte Boğazkale’de devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hititlerin başkenti Hattuşa’yı sınırları içerisinde bulunduran Boğazkale’ye hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Aşgın “Boğazkale bizim şehrimizi tanıtırken en çok ifade ettiğimiz ilçelerimizden birisi. Hangi partili olduğuna bakmadan ilçelerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra ki süreçte de ilçelerimizin talepleri doğrultusunda elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Biz büyükşehir olmamamıza rağmen ilçede yaşayan hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Boğazkale hastane yoluna yaptığımız asfaltımız hayırlı olsun” dedi.

“SİZ OLMSAYDINIZ BİZ BURAYI BİTİREMEZDİK”

Asfalt desteği için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür eden Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, “İlçemizde alt yapı çalışmalarını tamamladık. Asbestli su borularını değiştirdik. Doğalgaz altyapısı tamamlandı. Sadece asfalt işimiz kalmıştı. Onda da imdadımıza Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın yetişti. Çorum Belediyemizin desteği olmasaydı bizim buraya asfalt atma şansımız yoktu. Boğazkale ilçemiz için Yavuz Selim Caddesi çok önemliydi. Hastaneye gidiş gelişte kullanılan yolun asfaltının bozuk olması nedeniyle vatandaşlarımız sıkıntılar yaşıyordu. Boğazkale ilçemizin sakinleri ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum, emeği çok büyük” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR