Kargı Belediyesi tarafından düzenlenen ve birbirinden renkli etkinliklere sahne olan Geleneksel Kargı Panayırı’nda ilk konser bugün gerçekleştirilecek.

Kargı Kaymakamlığı’nın da işbirliği içinde düzenlenen ve vatandaşların kaynaşmasına katkı sağlayan Kargı Panayı’nda bugün Türk Halk ve Sanat Müziği’nin güçlü seslerinden biri olan Zara sahne alacak. Dj. Afitap Değermenci’nin ardından sahne alacak olan Zara tüm Kargılıları şarkıları ile eğlendirecek.

Panayır kapsamında 27 Ekim 2025 günü Artı Beş grubu sahne alırken, 28 Ekim’de de Yusuf Mıhçı, Ekrem Akkaya, Murat Sertçelik ve Murat Kaş konserleri ile vatandaşla buluşacak. Geleneksel Kargı Panayı’nın kapanışı ise Kanal D’nin fenomen dizisi “İnci Taneleri”nde seslendirdiği “Dilber” şarkısıyla şöhreti yakalayan Ankaralı müzisyen Erkal Sonel ile olacak. Erkan Sonel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kargı’da halk konseri verecek.

Muhabir: Haber Merkezi