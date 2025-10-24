Karapürçek köyü sınırları içerisinde yer alan Düvenci Depolama Alanı’nda gerçekleştirilen jeofizik ölçümler sonucunda belirlenen iki noktada sondaj çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu çalışma ile yeni içme suyu kaynaklarına ulaşılması sağlandı.

Elde edilen suyun şehre içme suyu olarak kazandırılması amacıyla, Düvenci Depolama Tesisi’nden Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan arıtma tesisine kadar yaklaşık 7 bin metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşendi. Bu hat ile yeni kaynaklardan elde edilen suyun mevcut şebeke sistemine entegre edilmesi için önemli bir altyapı yatırımı tamamlanmış oldu.

Ayrıca, aynı hat üzerinde iki yeni noktada daha sondaj çalışması yapılması planlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yerinde inceleyerek Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Yasemin Ağca Kafa’dan bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Çorum’un içme suyu ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 100 litre/saniye kapasitesinde içme suyu şehrin kullanımına sunulmuş olacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kuraklığa karşı sürdürülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, “Yürütülen bu çalışmalar, şehrimizin içme suyu arz güvenliğini artırmakta ve kuraklığa karşı mücadelemize önemli katkı sağlamaktadır. Çorum halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi