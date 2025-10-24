Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde depreme hazırlık amacıyla bölgesel tatbikat gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonda, Tosya merkezli meydana gelen Çankırı, Çorum, Karabük ve Sinop'u etkileyen 7 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırıldı.

Helikopter, 1460 personel, 305 araç, 8 dron, mobil koordinasyon tırı, mobil baz istasyonu ve 103 gönüllünün katıldığı tatbikata Samsun, Kırıkkale, Amasya, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Bolu AFAD müdürlüklerinden personel de sevk edildi.

Senaryo gereği depremin ardından Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Müdahale Planları ve Tatbikatlar Daire Başkanı Yusuf Aysu ile beraberindeki heyet, Kastamonu AFAD'da oluşturulan koordinasyon merkezine intikal etti.

Burada AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci ve kurum müdürleri depremin verdiği hasarla ilgili sunum yaptı.

Çevrim içi bağlantıyla toplantıya katılan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan yaptığı konuşmada, tatbikatın başarıyla gerçekleşmesini temenni etti.

Tatbikatları çok önemsediklerini anlatan Pehlivan, şunları söyledi:

“Ne kadar hazırlıklı olursak, afetler karşısında tedirginliğimiz de o kadar azalır. Ülkemizin deprem başta olmak üzere afetlerin yaşanma oranının yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını biliyoruz. Buradaki gayemiz hem hazırlıklarımızı güçlendirmek hem de toplumda farkındalık oluşturmaktır. Afetler yaşanmadan önce, zihinsel ve pratik açıdan gerekli önlemleri almak istiyoruz. Bu çalışmaları önemsiyoruz. Devletimizin milletimizin imkanları her geçen gün artıyor.”

Vali Dallı ve beraberindeki heyet, koordinasyon merkezindeki bilgilendirmenin ardından kent merkezinde yıkılan bir binada yürütülen çalışmayı inceledi.

Dallı ve beraberindekiler, daha sonra depremin merkez üssü Tosya ilçesine hareket etti.

Burada yürütülen çalışmaları inceleyen Dallı, yaptığı açıklamada, senaryo gereği saat 15.30'da Tosya ilçesi merkezli 7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyledi.

Tatbikatın masa başı ve sahada gerçek müdahalelerle icra edildiğini anlatan Dallı, şunları kaydetti:

“Gerçekleştirilen deprem tatbikatı senaryosunun amacı kurum, kuruluş ve gerçek kişilerin yanı sıra ilimize destek verecek illerin, olası bir Kastamonu depremine karşı bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlamak ve mevcut eksiklikleri yerinde tespit etmektir. İcra edilen tatbikat afetlere karşı hazırlıklarımızı gözden geçirme anlamında önemli bir fırsat oluşturmuştur. Ülkemizin afetlere karşı hazır hale getirilmesi ve dirençli şehirlerin oluşturulması için İçişleri Bakanlığımız ve AFAD öncülüğünde çalışmalar hızla sürdürülmektedir.”