İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Emniyet, Asayiş, Trafik, Narkotik, KOM, Çocuk Şube konularını içeren değerlendirme toplantısı, Vali Zülkif Dağlık başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Dağlı, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanması konusunda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki genel güvenlik ile asayiş konularının değerlendirildiği toplantı da Vali Dağlı yönetiminde yapıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu’ndaki jandarmanın sorumluluk sahasındaki tüm bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Vali Dağlı, jandarma birimleri tarafından yapılan çalışmaların aynı hassasiyetle artarak devam edeceğini söyledi.

TAZİYE ZİYARETİ

Vali Dağlı Jandarma Komutanlığı’ndaki toplantının ardından İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya’ya başsağlığı ziyaretinde de bulundu.

Bilindiği gibi Hacıhamza Jandarma Karakol Komutanı J. Asb. Üçvş. Oğuzhan Tombuloğlu geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Vali Dağlı da ziyarette Jandarma Teşkilatına taziyelerini iletti.

Editör: Haber Merkezi