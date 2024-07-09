Valilikte düzenlenen Haziran ayı değerlendirme toplantısında konuşan Vali Zülkif Dağlı, emniyet ve jandarma birimlerince yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 36, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 26 olmak üzere toplam 62 sitenin erişimin engellendiğini açıkladı.

Oltalama tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen 30 URL adresinin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek çok sayıda vatandaşımızın mağdur olmasının önüne geçildiğine dikkat çeken Vali Dağlı, ayrıca internet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetinde suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 230 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılarak ilgili birimlere bildirimde bulunulduğunu açıkladı.

Editör: İHA AJANS