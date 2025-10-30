Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.

Törende konuşan Hitit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Müberra Doğan, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, Cumhuriyet'in her bireyin “Ben de varım!” diyebildiği bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Doğan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

Törende öğrencilerin okuduğu Cumhuriyet şiirleri, halk oyunları gösterisi ve solo gösterileri, salonu dolduran veliler ve davetlilerden büyük alkış aldı.

Hitit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog, psikolojik danışmanlar görev alırken, hidroterapi, hippoterapi ve atölye çalışmaları yer alıyor.