Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.

Whatsapp Image 2025 10 29 At 13.55.34Törende konuşan Hitit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Uzman Psikolog Müberra Doğan, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, Cumhuriyet'in her bireyin “Ben de varım!” diyebildiği bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Doğan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

Whatsapp Image 2025 10 30 At 14.08.52 (1)Törende öğrencilerin okuduğu Cumhuriyet şiirleri, halk oyunları gösterisi ve solo gösterileri, salonu dolduran veliler ve davetlilerden büyük alkış aldı.

Whatsapp Image 2025 10 29 At 13.55.35Hitit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog, psikolojik danışmanlar görev alırken, hidroterapi, hippoterapi ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ