DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ YÜZDE 85'E İNDİ

Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye'nin 2016'ya kadar petrol ve doğalgazda neredeyse yüzde yüze yakın dışa bağımlı olduğunu 2016 yılından sonra ise maden ve enerji politikalarıyla yeni bir açılım yaptığını söyledi. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Yalçın, "Gelinen noktada Türkiye şu an itibariyle yüzde 15 civarında petrolde kendi öz kaynaklarıyla karşılar hale geldi. Yüzde 16'da doğalgazda. Dışa bağımlılığımız yüzde 85'lere indi. Daha çok atılacak adımlar var. Bu manada da Türkiye'de yer alan yerli kaynakların devreye alınmasına yönelik stratejik planlar devreye alındı. "ifadesini kullandı.

ARALARINDA ÇORUM DA VAR

Daha önce ekonomik değeri fazla dikkate alınmayan kaya petrolü ve kaya gazının Türkiye'nin gündemine oturduğunu ifade eden Yalçın, "Bu kaynakların dünya üzerinde rezervlerine bakılacak olursa Türkiye'de Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Tuz Gölü Havzası, Sivas Havzası, Ankara, Çorum, Balıkesir, Diyarbakır ve Erzurum olmak üzere çok önemli yataklar keşfedildi. Bu yatakların bir görünen tespit edilen rezervler var bir de görünmeyen muhtemel rezervlerden söz edebiliyoruz. Güneydoğu'da Diyarbakır'da yapılan çalışmalarda görüldü ki bunlar ticari olarak kullanılabilecek." diye konuştu. Yalçın'ın bu açıklamaları merak uyandırdı.