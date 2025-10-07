Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyüksöğütözü köyü sınırlarında Potens Enerji Limited Şirketi tarafından planlanan Evci Güneş Enerji Santrali (13,728 MWm/10 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (10 MWe/10 MWh) projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında 13 Haziran 2024 tarihinde verilen 7742 sayılı “ÇED Olumlu” kararı, ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesinin 6. fıkrası uyarınca geçersiz sayıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasından yapılan açıklamada, proje ile ilgili mevcut ÇED olumlu kararının yasal dayanağı olmadan yürürlüğe konamayacağı belirtildi.

Bu kararın ardından, Evci GES ve Elektrik Depolama Tesisi’nin inşaat ve yatırım süreçleri durduruldu.