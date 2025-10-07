Emniyet teşkilatında uzun yıllardır tartışılan polis intiharları artarak devam ediyor. Emniyet intihar anıtı verilerine göre 2023 yılında diğer yıllara oranla azaldığı belirtilen emniyetteki intiharlar, 2024 yılının ilk günlerinde yeniden ivme kazandı ve aynı yıl 73 intihar olayı yaşandı. 2025 yılında rakam 70’e ulaşmış durumda. Verilere göre bu rakam, bugün itibariyle her 4 günde bir emniyet mensubunun intihar ettiği belirtiliyor. Yine 2025 yılında emekli emniyet mensubu intihar sayısı ise 8 oldu.

10 POLİSTEN 3’Ü İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmacılar artan polis intiharlılarının Emniyet Teşkilatı içerisindeki baskı, mobbing ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle artış gösterdiğini belirtirken, ekonomik nedenler ve sanal bahis sitelerinde yaşanan maddi kayıplarında intiharlarda etkin rol oynadığını değerlendiriliyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın 2024 yılının mayıs ayında, teşkilattaki sorunlar ve intiharlar ile ilgili yaptığı anket oldu.15 bin 375 personelin katılımıyla yapılan ankette intihar nedenlerine detaylı olarak yer verilen anket sonucunda her 10 polisten 3’ünün intihar etmeyi düşündüğü sonucu çıkarken, intihar nedenleri arasında ise ilk sırayı “mobbing” aldı. Yine "Emniyet teşkilatı personeli olmaktan memnun musunuz" sorusuna ankete katılan emniyet mensuplarının yüzde 23’ü “Hiç memnun değilim”, yüzde 50,3’ü “Memnun değilim” yanıtını verdi.