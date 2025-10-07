Babadan kalma adreste "müendis bey " adı altında kafe açan Hikmet Taşbilek ilginç bir uygulamaya da imza atarak bir kitap alana çay bedava kampanyası başlattı.

FARKLI KONSEPT

Farklı konsepti ile ailelere hizmet veren müendis cafenin bu uygulaması kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti. Bu ilgiye cafenin ana cadde üzerinde olması da etken oldu.

Kampanya hakkında görüştüğümüz Hikmet Taşbilek kitaplarımızın fiyatı zaten ucuz en pahalısı iki çay parası onun için Benim amacım kitap okumayı teşvik etmektir. Buraya gelen vatandaşların kendilerinin okumasını veya evine götürüp eşinin veya çocuklarının faydalanmasını sağlamaktır. Bunda bir nebze başarılı olursam ne mutlu bana."

