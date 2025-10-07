İHH İnsani Yardım Vakfı ve Yetim Vakfı öncülüğünde, “Filistinli Çocuklar İçin Çiz” adlı anlamlı bir etkinlik Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi. Filistinli çocuklara destek olmak ve onların yaşadığı acılara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa yüzlerce çocuk, aile ve gönüllü katıldı.

Etkinliğe; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü, Özgür-Der, Eğitim-Bir-Sen temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve gönüllü katılarak destek verdi.

Kadeş Barış Meydanı’nda bir araya gelen çocuklar, Filistinli kardeşleri için çizdikleri resimlerle barış, özgürlük ve kardeşlik mesajlarını renklerle ifade etti. Etkinlik boyunca “Bir çizgiyle umut ol, bir renk ile Filistin’i yaşat!” sloganı öne çıktı.

İHH Başkanı Alper Pamir, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekerek, çocukların çizimleriyle tüm dünyaya vicdan ve barış çağrısı yaptığını vurguladı.

Program, dualar ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Çocuklar çizimleriyle sadece Filistinli kardeşlerine değil, tüm insanlığa merhamet, umut ve dayanışma mesajı verdi.

