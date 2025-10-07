Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde yarın (8 Ekim 2025 Çarşamba günü) saat 19.30’daki programa, Sanatçı Osman Gündüz konuşmacı olarak katılacak.

AGD Çorum Şubesi Başkanı Selim Cebeci, Hafız Tunahan Yücel’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak etkinlikte ayrıca ezgi dinletisi, dualar ve sinevizyon gösteriminin de olacağını belirterek, “Anadolu Gençlik Derneği, kuruluşundan bugüne Filistin davasını ümmetin ortak vicdanı olarak görmüş ve bu uğurda kesintisiz bir mücadele yürütmüştür. Bizim için Kudüs ve Gazze yalnızca bir coğrafya değil, imanımızın ve onurumuzun şerefidir. Mazlumların yanında durma, zalime karşı söz söyleme ve halkımızın vicdanını harekete geçirme sorumluluğumuzun bilinciyle; Gazze direnişinin mutlak zaferi, özgür Kudüs ve özgür Filistin için dimdik bir duruş sergilemek adına tüm halkımızı bu özel programımıza davet ediyoruz.” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi