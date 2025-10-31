Tarihsel süreç içerisinde KOBİ’lerin ekonomik krizlerden büyük işletmelerden daha çevik ve kolay çıktığına, KOBİ teşebbüslerinin düşse dahi bir avuç toprak ile ayağa hızla kalktığına hepimiz şahitlik etmişizdir” diyen Semrin Kaleli, Cumhuriyetin 2. yüzyılında, dayanışmanın ve dönüşümün gücüyle hayallerini gerçeğe dönüştüreceklerini söyledi.

Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli, Samsun’da ev sahipliği yaptığı, TÜRKONFED ve “Pluxee Türkiye” işbirliğiyle düzenledikleri “KOBİ’lere Güç Katan Destekler” konulu panelde, ekonominin omurgasını oluşturan KOBİ’leri “sessiz kahramanlar” olarak niteledi.

Toplantıya, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Suat Çiftçi ve Pluxee Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt katıldı.

Semrin Kaleli, açılış konuşmasında, KOBİ’lerin ülke ekonomilerinde sahip olduğu oransal büyüklük bir yana, toplam istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat ve krediler içindeki paylarının da önemli boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, “Ekonomik zorlukların, finansal darboğazın ve küresel belirsizliklerin gölgesinde nefes almak hiç de kolay değil. Ama inanıyoruz ki, Anadolu insanının azmi, zorluklar karşısındaki dayanıklılığı, gençlerin enerjisi ve dinamizmi, kadınların iş gücüne daha yoğun katılımları her zaman bu zorlukları aşmanın en sağlam gücü olmuştur” dedi.

ColendiBank CEO Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ümit İzmen, YMM-Sistem Global Danışmanlık’tan Soner Türküm ve Pluxee Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, KOBİ’lerin ülke ekonomisindeki yeri, finansal destek mekanizmaları, vergi avantajları, dijital çözümler ve sürdürülebilir büyüme modelleri üzerine bilgiler paylaştılar.