"Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize" sloganıyla başlatılan kurban bağışı kampanyasıyla, Çorum Belediyesi "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne" bağışlanan kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıktan sonra yine geliri ihtiyaç sahibi ailelere taze et olarak ulaştırılmak üzere bağışı alınan kurban derileri ve kellelerinin yanısıra, Halk Et Kombinasında kesimi yapılan kurbanlıkların sahiplerine, hijyen kurallarına uymaması ve iş akışını bozması sebebiyle teslim edilemeyen "tırnak, bağırsak, işkembe ve dalakları" ekonomik olarak değerlendirip, elde ettiği geliri yine ihtiyaç sahibi aileler için taze ete dönüştürerek dağıtımını yaptı.



Çorum Belediyesi olarak, bağışlanan kurbanlıkları, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesilip pay edilerek, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bayramdan sonra da ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını söyledi.

Lemzi Çöplü, “İş akışımız gereği, burada kesim yaptığımız hayvanlardan çıkan tırnak, bağırsak, işkembe ve dalakları sahiplerine teslim edememiştik ancak yine onlar adına bu kısımları ekonomik olarak değerlendirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Deri ve kelle ile birlikte sakatatların satışından elde ettiğimiz gelirleri kıyma olarak hazırladığımız yardım paketlerini 300’den fazla aileye ulaştırdık.” dedi.