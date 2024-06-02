Ziyarete; İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş ile Borsa yöneticileri katıldı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Dağlı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi