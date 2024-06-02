Yüklenici firma yetkilileri Emre ve Çağrı Yaşar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Hurdacılar Sitesi’nde incelemelerde bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, sitenin hurdacı esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, bu modern siteyi Çorum’a kazandıran ve yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sitenin yapılmasıyla birlikte şehir merkezinde sıkışan hurdacı esnafının daha ferah ve rahat koşullarda hizmet vermeye başladığını söyleyen Recep Gür, sitenin Türkiye’ye örnek gösterilebilecek bir yapıda inşa edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Gür’e ziyareti için teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ise, Çorum esnafının her şeyin en güzeline layık olduğunu belirterek, kooperatif yerleşkesinde Çorum merkezde faaliyet gösteren tüm sanayi esnafına yetebilecek kapasitede yerlerinin mevcut olduğunu kaydetti.

Ayrıca, yeni işyeri sahibi olmak isteyen sanayi esnafına çağrıda bulunan Fındıkcı, kapılarının herkese açık olduğunu aktararak, ÇESOB’a bağlı tüm odaların üyelerini uygun koşullarda iş yeri sahibi yapma hedefi içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK