Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısına konuşan Okumuş, Memur-Sen’in Çorum'da zirvede olduğunu belirterek, “2024 yılı mutabakatlarına göre Çorum'da teşkilatlanması bulunan Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri, Büro, Bankacılık ve Sigorta Hizmetleri, Yerel Yönetim Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri, Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri kollarında Memur-Sen'imizi zirveye taşıyarak Türkiye'de olduğu gibi Çorum'un da açık ara en büyük konfederasyonu olmasını sağlayan başta üyelerimize, iş yeri temsilcilerimize, il-ilçe yönetimlerimize, Kadınlar Komisyonumuza, Engelli Komisyonumuza, Emekli Memur-Sen'imize ve Genç Memur-Sen'imize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Çorum genelinde yetki alarak güven tazeleyen sendikalarımızın şube başkanlarını ve yönetim kurullarını tebrik ediyoruz. Sorumluluğumuzu daha da artırarak bizlere güvenen kamu çalışanlarımızın emek, özlük ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, bugüne kadar tüm hizmet kollarında Memur-Sen olarak elde edilen 1007 kazanıma yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice kazanımlara” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ