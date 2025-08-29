Vatandaşlar, kendi imkânlarıyla inşa ettikleri evleri hazır olmasına rağmen, gerekli altyapı hizmetlerinin eksikliği nedeniyle evlerine taşınamıyor.

Köylüler, YEPAŞ ve İl Özel İdaresi’ne başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtiyor. Temel ihtiyaç olan elektriksiz geçen bir yılın ardından sabırlarının tükendiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak bu hizmetlerin ivedilikle yerine getirilmesini istiyor.

"EVİMİZ VAR AMA İÇİNDE YAŞAYAMIYORUZ"

Konu hakkında konuşan bir köy sakini, “Bin bir zorlukla evimizi yaptık ama içine giremiyoruz. Anayasal haklarımız olan temel ihtiyaçlarımız elektrik yok, yol yok, su yok. Çocuklarımızla birlikte burada yaşamak istiyoruz ama bu şartlarda mümkün değil. Her yere başvurduk, kimse sesimizi duymadı” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.