Vali Zülkif Dağlı, bu kapsamda Çorum Belediye Başkan Vekili Ünsal Yeter ve Başkan Yardımcıları’rna veda ederek, birlikte çalışmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Ziyarette, Çorum'un kalkınması için yürütülen projelere değinen Vali Dağlı, Belediye ile işbirliğinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Vekili Yeter de, Valiliğin destekleriyle birçok projeye imza attıklarını belirterek, Vali Dağlı’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Dağlı, daha sonra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör yardımcılarını ziyaret ederek, üniversite ile olan işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Eğitim alanında yürütülen çalışmaların Çorum’un geleceği için büyük katkı sağladığını dile getiren Vali Dağlı, akademik kadroya teşekkür etti.

Vali Dağlı, bu veda ziyaretlerinin ardından Çorum’a olan bağlılığını ve kentteki tüm paydaşlarla kurduğu ilişkilerin her zaman değerli kalacağını belirtti.

Editör: HABER MERKEZİ