Ülkemizde yaşanılan son depremlerin ardından Çorum Belediyesi tarafından kurulan arama ekibi bir haftalık eğitimin son gününde göçen bir binanın altından arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra oluşabilecek yangına müdahale senaryosu gerçekleştirildi. Afet durumunda eğitimli ve organize müdahalelerin gerçekleşebilmesi amacıyla kurulan arama kurtarma ekibi gerçekleştirilen tatbikatta ortaya koyduğu başarı ile tam not aldı.



İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Ömer Darıcı, İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve gönüllülerden oluşan arama-kurtarma ekibine güncelleme eğitimi verdiklerini belirtti. 2023 yılında 11 gün süren eğitimin bu yıl 7 gün olarak yapıldığını belirten Darıcı “Bilindiği gibi ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor. Biz de bu depremlere hazırlıklı olabilmek adına arama kurtarma ekibimize sürekli eğitimler veriyoruz. Bu yıl 7 gün süren eğitimlerde yanma, yangın bilgisi, yangınlara müdahale, enkaz altından arama-kurtarma, sel-su baskınlarına müdahale bilgilerini güncelledik. Eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.