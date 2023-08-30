Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz hafta Çorum Valiliği görevine başlayan Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Aşgın’a iade-i ziyarette bulundu. Başta sanayi olmak üzere tarım ve turizm alanlarında çalışmalar yapacağını söyleyen Vali Dağlı, “Çorum’da çok güzel bir ekip var. Bizde bu ekibe dahil olarak Çorum’daki bu enerjiye katkıda bulunacağız. Şehrimizde hayat kalitesinin artırılmasına halkımızla birlikte çaba göstereceğiz.” dedi.

VALİLİK-BELEDİYE İŞBİRLİĞİ

Çorum Belediyesi ile işbirliği halinde olacaklarını kaydeden Vali Dağlı “Belediyemiz bizim için en önemli çalışma ortağımız olacak. Valilik-Belediye işbirliği ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İş dünyası ve esnafımız da bizim için önemli onlarla da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çorum’da tarım sektörünün de güçlü olduğunu gördüm. Bu alanda da çalışmalar yapmalıyız. Yine şehrimizin kültür medeniyetleriyle turizm potansiyelini ön plana çıkaracak çalışmalar da ortaya konulmalıdır. Hep birlikte Çorum için güzel hizmetler yapacağız.” dedi.

Vali Dağlı, Belediye Başkanı Aşgın’a iade-i ziyarette bulundu. Vali Dağlı ziyarete yeni makam aracı TOGG ile geldi.

“KATKIMIZ SÜRECEK”

Başkan Aşgın’da Çorum’a atanmasından dolayı Vali Zülküf Dağlı’yı tebrik ederek “Belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Valiliğimize ve tüm devlet kurumlarımıza katkı sunmaya devam edeceğiz. İnşallah milletimize layık hizmetleri hep beraber yapmak nasip oldur.” dedi.

“YEŞİL ALANDA İYİYİZ”

Çorum Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da Vali Dağlı’ya bilgi veren Başkan Aşgın, seçim öncesi verdikleri vaatlerin yüzde 80’inin tamamladıklarını söyledi. Başkan Aşgın “Tecrübeli ve kaliteli bir ekiple çalışıyoruz. Yaklaşık 2 bin 400 personelimiz var. Sadece bu dönemde 150 kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik. Yeşil alan bakımından iyi bir noktadayız. Yeşil alanda Türkiye ortalaması kişi başına 8 m2 iken bizde bu rakam 16.5 m2’dir.” dedi.

AYGIN: “İKİ TEMEL VİZYONUMUZ VAR”

Bir yandan şehrin kültürel ve tarihi dokusunu ayağa kaldırırken, diğer yandan modern şehir vizyonu doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aşgın “Bizim iki temel vizyonumuz var. Bunlardan birisi şehrimizin kültürel ve tarihi dokusunu ayağa kaldırmak. İhmal edilen bu konuda ciddi bir mesafe aldık. İkincisi modern şehir vizyonumuz olacak. Akıllı, çevreye duyarlı ve doğal afetlere karış dirençli bir şehri oluşturmak. Bununla ilgili çimento fabrikası arazisine uygulayacağımız yeni şehir projemizde yüzde 25’i ticaret ve konut alanı, yüzde 15’i yeşil alan ve sosyal donatı alanı olacak. Çevreci ve yeşili bol bir yeni şehir projesi ortaya koyduk.” dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Valiliği ile birlikte güzel işler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.