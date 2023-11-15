Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Cumhuriyetin ilan edilişinin 100.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kumu Sporları Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren basketbol ve voleybol takımı sporcularını kabul etti.

3x3 Kadın Basketbol Takımı Türkiye üçüncüsü olurken, Kadın Voleybol Takımı ise şampiyonada yedinci olmuştu. Basketbol ve voleybolcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek nezaretinde Çorum Valisi Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiler. Vali Dağlı, Çorum’u en iyi şekilde temsil ettikleri için sporcuları ve antrenörlerini kutlarken, başarı belgesi verdi.