Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çorum İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer’den kurumun çalışmaları, tamamlanan ve uygulaması devam eden projeler hakkında brifing aldı.

TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünün ilk hibe ödemesi yaptığı 2013 yılından günümüze kadar geçen süreçte yatırım tutarı 638 milyon lira olan bin 232 projeye 299 milyon lira hibe ödediğini hatırlatan Vali Dağlı, “Aynı zamanda yatırımlardaki harcamalar KDV ve diğer vergilerden muaf tutularak ayrıca destek sağlanmıştır. Bilindiği üzere TKDK, hayvancılık, işleme-pazarlama ve çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik kırsal alan yatırımlarına, yatırım konusuna ve yatırımcının özelliklerine göre değişen yüzde 50 ile 70 arasındaki hibe oranlarıyla destek vermektedir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin eş finansmanı ile uygulanan IPARD Programı (Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında Çorum ilimize bugüne kadar ödenen 299 Milyon lira hibenin Avro cinsinden tutarı 40,4 milyon Avro’dur. Bu açıdan bakıldığında geride kalan 11 yılda, TKDK aracılığıyla ilimizde 2,8 milyar liralık yatırım yapılmış ve yatırımcılara da 1,3milyar lira tutarında hibe ödemesi gerçekleştirilmiş durumdadır” dedi.

Bugüne kadar bin 232 adet projeyi elini taşın altına koyarak hayata geçiren ve kente kazandıran Çorumlu yatırımcılara, özverili çalışmalarıyla bu yatırımların hayat bulmasına aracılık eden kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Vali Dağlı, “Hayvancılık, işleme pazarlama, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik makine ekipman ve işleme tesislerinin yanı sıra işletmelerin enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji yatırımlarında oldukça başarılı projeler hayata geçmiş durumdadır. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hayat bulan bu yatırımlar yıllar geçse de ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime katkı sağlamaya devam edecektir. “2023 yılı özelinde ise 197 milyon lira yatırım tutarlı 128 projeye 68 milyon lira hibe ödemesi yapılmıştır.84 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için makine-ekipman alımı, 33 yenilenebilir enerji, 3 tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi, 3 katma değerli ürün üretim tesisi, 2 süt üretim tesisi, 2 yerel eylem grubu ve 1 soğuk hava deposu tesisinin desteklendiği 2023 yılı bugüne kadar en yüksek tutarda hibe ödemesinin yapıldığı yıl olmuştur“ ifadelerini kullandı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “IPARD III programını yakında yeni desteklerle başlatacağız” açıklamasını hatırlatan Vali Dağlı, “İl Koordinatörlüğümüzün tüm personeli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yatırımcılarımızın hizmetindedir. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın İl Koordinatörlüğümüzle irtibat kurmalarını, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden almalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.