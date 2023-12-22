Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda seçimler yapıldı. Daha önce Çorum eski Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlık yaptığı birlikte yeni başkan seçimi gerçekleştirildi.

Sandık kurularak yapılan seçimde Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı Çorum ili Sahipsiz Sokak Hayvanları Koruma Birliği Başkanlığı’na seçildi. Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları, birliğe bağlı ilçelerin belediye başkanları ve birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda ayrıca birliğin 2024 yılı yatırım programı ve bütçesi de onaylandı.