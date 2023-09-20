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Ziyarette Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör , İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Alay Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya eşlik etti.

Şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Vali Dağlı Şehit öğretmenin babası ile bir süre görüştü.

İlk görev yeri Batman’ın Kozluk İlçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik saldırıda, karne töreni sonrası evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi’nde şehit olmuştu.