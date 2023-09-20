Ziyarette Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör , İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve  Alay Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya eşlik etti.

Şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Vali Dağlı Şehit öğretmenin babası ile bir süre görüştü.

İlk görev yeri Batman’ın Kozluk İlçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerce Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik saldırıda, karne töreni sonrası evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi’nde şehit olmuştu.

SEHİT BABASI 200923 (1)