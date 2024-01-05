Hitit Üniversitesi'nin Oğuzlar yerleşkesinde yapımı devam eden “Su ve Doğa Sporları Merkezi”nin Çorum turizmine kazandırılması amacıyla Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve ilgili diğer kurum yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, tesisin yapım amacı, son durumu ve tamamlandıktan sonra yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

Vali Dağlı, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin su ve doğa sporları branşlarındaki eğitim tesisi ihtiyacı ile Meslek Yüksek Okulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin uygulama alanı ihtiyacını karşılayacak olan tesisin turizme büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.