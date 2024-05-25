Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, eski stadyum yerine yapılan spor temalı 100. Yıl Millet Bahçesi’ni gezdi.

Vali Dağlı, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu yıkıldıktan sonra yerine yapılan ve içerisinde sosyal alanlar, egzersiz alanı, çocuk oyun grupları, kaykay ve bisiklet parkuru, basketbol, voleybol ve ve tenis sahası, yürüyüş ve bisiklet yolu gibi bölümler bulunan Spor temalı Millet Bahçesi’ni inceledi.

Millet Bahçesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Dağlı, firma yetkililerine çalışmalarda başarı diledi.

Editör: UĞUR GÖRKEM