Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yakalandığı hastalık nedeni ile önceki gün hayatını kaybeden 12 yaşındaki Elif Sena Öztürk için ailesine taziye ziyareti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bir süredir hastalığı nedeni ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden 12 yaşındaki Elif Sena Öztürk’ün ailesini, beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur ile birlikte ziyaret etti.

Akşemseddin Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilen Elif Sena Öztürk’ün hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve önceki dönem AK Parti Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Yunus Öztürk ile eşi Melek Öztürk'e başsağlığı dileğinde bulunan Aşgın ile Temur, “Cennet mekan yavrumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR