Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, görev yerleri değişen mülki idare amirleri ile bir araya geldi. Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve tayini çıkan ilçe kaymakamları ile vedalaşan Vali Dağlı, Çorum’a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek, tayini çıkan mülki idare amirlerine birer teşekkür plaketi verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Kırklareli-Babaeski Kaymakamlığı'na görevlendirilirken, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay Hatay-Kırıkhan Kaymakamlığına, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu Kaymakamlığına, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse Artvin Şavşat Kaymakamlığına,

Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Malatya Arguvan Kaymakamlığına, Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı Bingöl-Yayladere Kaymakamlığına atanmıştı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ