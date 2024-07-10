CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki heyet, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli'yi ziyaret etti.

Ziyarette CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz'a; İl Başkan Yardımcısı Burak Özten, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kıvanç Azman, İl Genel Meclisi Üyeleri Sadettin Akgül, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Atiye Yaşar, Dursun Uzunca, Ahmet Çiftlik, Osman Güllü, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç eşlik etti.

Kargı'da devam eden ve yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, kendilerine gösterilen misafirperverlik için Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli'ye teşekkür etti.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ise nazik ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, heyete teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK