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Sabah saatlerinde ilçeye gelen Vali Dağlı, ilk olarak Sungurlu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Vali Dağlı’yı Kaymakamlık önünde İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkanvekili Bahri Sezen, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri karşıladı.

Kaymakamlık hatıra defterini imzalayan Vali Dağlı, daha sonra Kaymakam Fatih Görmüş’ten ilçede projelendirilen ve yapımı devam eden devlet yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Vali Dağlı’ya ilk olarak ilçenin genel tanıtımını yapan Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu’nun, tarihi ve coğrafi yapısı, nüfus, idari, sosyal, eğitim ve kültür, ekonomi ve ulaştırma durumu ile mahalli idareler ve asayiş durumu, bölgede yapılan belli başlı çalışmalar ve yatırım faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

SUNGURLU BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Hafta içi Belediye Başkan vekili, yardımcıları ve meclis üyeleri Vali Dağlı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu. Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Dağlı Sungurlu Belediyesi’ne iade-i ziyarette bulundu.

Vali Dağlı’yı Belediye önünde Başkan vekili Bahri Sezen, Başkan yardımcıları Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclis üyeleri, kurum müdürleri ve belediye personeli karşıladı.

Belediye önünde vatandaşlarla sohbet eden Vali Dağlı, daha sonra Başkan Adbulkadir Şahiner’in makamında Başkan vekili Bahri Sezen’den belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.