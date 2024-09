Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum'da yaşayan 102 yaşındaki Hacer Sezgen'i evinde ziyaret etti. Bugüne kadar hiç hastaneye gitmediği öğrenilen Hacer Sezgen'e Vali Dağlı'nın sağlıklı yaşamın sırrını sorması renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum il merkezinde 102 yaşındaki Hacer Sezgen'i ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı, elini öpüp hayır duasını aldı. Vali Dağlı, yakından ilgilendiği Hacer Sezgen ile bol bol sohbet etti. Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Dağlı ile Hacer Sezgen'in sohbeti renkli anlara sahne oldu. Vali Dağlı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacer Sezgen, devletin bekası ve milletin birliği için dua etti.



“HACER NİNE, SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI NE?”

102 yaşındaki Hacer ninenin hastane kaydının dahi bulunmadığını duyunca şaşıran Vali Dağlı, “Maşallah, hastaneyle işinin olmaması çok güzel. İnşallah da hiçbir zaman olmaz. Hacer nine sağlıklı yaşamın sırrı ne? Bize tavsiyelerin neler” dedi.

Hacer Sezgen'e herhangi bir ihtiyacı olduğunda yapmaya hazır olduklarını söyleyen Dağlı, "Bir ihtiyacın olduğunda her zaman emrindeyiz. Bize ulaştığın anda arkadaşlarımız gerekli olan her şeyi yaparlar. Bizim eve de yakınsın. Ne zaman istersen bize de gel" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Hacer Sezgen, "Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Devletimize zeval vermesin. Birliğimiz bozulmasın" diyerek dua etti.