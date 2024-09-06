Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 31'inci kez düzenlenirken, yaklaşık 8 senedir yapılamayan 'sevgi korteji' bu yıl da gerçekleşmeyecek. Festivalin bedeli ise 53 milyon 454 bin TL olarak açıklandı.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 23-29 Eylül tarihlerinde 31'incisi düzenlenecek. Festivale sayılı günler kalırken Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 8 senedir yapılamayan 'sevgi korteji'nin bu yıl da gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, “Sinema yüz ve kalıp değiştirdi. Bundan 30 yıl önce Yeşilçam denildiği zaman akla 30-40 isim geliyordu. Şu an sektörde binlerce oyuncu var, festival süresince çok kısıtlı zamanlarda bize gelebiliyorlar. O nedenle 30 yıldır yapılan sevgi kortejini gerçekleştiremiyoruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mahmut Göğebakan da, “Altın Koza Film Festivali bu yıl 53 milyon 454 bin TL'ye ihale edildi. Festivalde 650'ye yakın konuk ağırlanacak. Geçen sene açık alanda 100 bin vatandaşımız katılmıştı. Bu yıl ise deprem bölgelerine de ulaştığımızda açık alanda katılımcı sayısının 150 bine çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS