Geçmişten günümüze köprü kuran, milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yaşlıların en kıymetli değer olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, en önemli görevlerinin başında ulu çınarlara hak ettikleri saygı ve hoşgörüyü göstermek, hayatlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Koruyucu aileliğin ise ulvi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Dağlı, tüm koruyucu aileleri bu duyarlı davranışlarından ve fedakarlıklarından dolayı tebrik etti. Bu iftar yemeğinde devlet-millet kaynaşmasının çok güzel bir örneğinin yaşandığını belirten Dağlı, iftar programına katılan huzurevi sakinleri ve koruyucu ailelere teşekkür etti.



Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve protokol üyeleri katıldı.