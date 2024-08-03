İlhan Kılıç, Vali Zülkif Dağlı ile bir süre sohbet ederek Çorum’da yeni kurulan derneğin hedefleri, çalışmaları ve amaçları hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sırasında Çorum’un temel sorunları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Dağlı, Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği’nin ilimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, dernek yönetimine başarılar diledi.

Ziyarette ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç’a; dernek yöneticilerinden Halil İbrahim Şen, Yüksel Koca, Mehmet Ünver ve Ahmet Özvatanlı da eşlik etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ