9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) öncesi Vali Zülkif Dağlı, başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda fuar nedeniyle yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Antalya 19 Platformu tarafından da fuarda çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda Çorum’un zengin mutfağının ve yöresel ürünlerinin tanıtılması sağlamak, her iki ilin coğrafi İşaretli ürünleri ve coğrafi işaret alma potansiyeline sahip ürünlerin yer aldığı e-katalog oluşturulacak.



“YÖRESEL ÜRÜNLERİN ULUSAL

VE ULUSLARARASI EKONOMİYE

KAZANDIRILMASI AMAÇLANIYOR”

Türkiye’nin ilk yöresel ürünler fuarı olan YÖREX 13’incü kez kapılarını ziyaretçilere açacağını hatırlatan Vali Dağlı, fuarda Çorum'un da yöresel ürünleri ile yerini alacağını belirtti.

YÖREX’in yöresel ürünlerin tanıtılması açısından önemine dikkat çeken Vali Dağlı, “81 ilimizin yöresel ürünlerinin, yerel renklerinin, kültürel öğelerinin ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması aynı zamanda ekonomiye kazandırılması noktasında fuar çok önemli. Bu vesileyle yöresel ürünlerin ulusal marketlere ve e-ticaret portallarına girmesi için görüşmeler ve bağlantılar sağlanıyor. 19 tane tescilli ürünümüz var. 39 yöresel ürünün tescili içinde başvurular yapıldı. Ürünlerimizin tescillenmesi, Çorum'un kültürel mirasına, yerel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına da büyük katkı sağlıyor. Çorum'un güzelliklerini Antalya'da sergileme imkân ve fırsatı bulacağız. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kentimizin eşsiz güzelliklerini tüm dünyaya Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olan Antalya’dan hep birlikte göstereceğiz” dedi.

Fuarda yöresel ürünlerin satışı yapılabileceğini dile getiren Vali Dağlı, ayrıca Çorum’un diğer yöresel ürünlerinin de fuarda tanıtımı yapılacağını sözlerine ekledi.