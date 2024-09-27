Vali Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı ile birlikte kentten ayrılması sebebiyle Vali Konağı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Kendisini uğurlamaya gelenleri ağırlayan Vali Dağlı, tek tek vedalaştı.

Uğurlama törenine, Vali Yardımcıları Cengiz Nayman, Yeliz Mercan, Muhammed Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, işadamları, sanayiciler ve Valilik personeli katıldı. Vedalaşma töreninde herhangi bir konuşma yapmayan Vali Dağlı, makam aracına binmeden, “Hakkınızı helal edin. Ben herkese hakkım varsa helal ediyorum” dedi. Vali Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı ile birlikte makam aracına binerek Ankara’ya gitmek üzere Çorum'dan ayrıldı.

Editör: Haber Merkezi