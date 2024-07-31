Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyündeki Kalehisar Kazı Alanı'nı ziyaret eden Dağlı, burada kazı başkanı Doç. Dr. Kemal Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, kısa süre önce göreve başlayan Alaca Kaymakamı Engin Tok'u da ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti. Ardından ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileriyle Alaca Kaymakamlığı toplantı salonunda bir araya gelen Dağlı, burada kamu kurumlarının temsilcileriyle emniyet ve asayiş çalışmaları, mevsimlik işçilerin durumu ve kamu yatırımlarını değerlendirdi.

Hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin'in katkılarıyla inşası devam eden 16 derslikli Selin Şahin Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Dağlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Vali Dağlı, daha sonra Ortaköy ilçesini ziyaret ederek, kısa süre önce göreve başlayan Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır'a başarı dileklerini iletti. Daha sonra Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'i ziyaret eden Dağlı, burada belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ortaköy'de Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katılan Dağlı, törende yaptığı konuşmada, gençlik merkeziyle birlikte ilçedeki çocuk ve gençlerin eğitim alıp kaliteli zaman geçirebilecekleri bir mekana kavuştuğunu söyledi. Vali Dağlı, daha sonra gençlik merkezindeki çocuklarla bir süre sohbet etti.

Ortaköy Müftülüğü Toplantı Salonunda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Dağlı, ilçedeki kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül'ü de ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.