İzmir’de borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın evine giden icra memurları iç çamaşırlarına da el koydu. Gardropla beraber 500 lira fiyat belirlenen iç çamaşırları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık artırma ile satılacak.

Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde, ekonomik krizle boğuşan bir vatandaşın başına gelen vahim olayı kaleme aldı. İzmir’in Dikili ilçesinde borcunu ödeyemeyen bir vatandaşın evinde ne var ne yok her şey haczedildi. Çay bardağından süs çiçeklerine kadar haczedilen vatandaşın iç çamaşırlarına da el koyuldu.

Daha önce böyle bir ilan görmediğini belirten Öztürk, “Konuştuğum yetkili ‘Demek ki bunların satışa çıkarılması için şartlar oluşmuş. Nasıl insan vücudunun her noktası farklıysa her haciz işleminin hukuki yönü de farklıdır. Her dosyanın kendine özgü şartları var’ deyip konuyu geçiştirdi” ifadelerini kullandı.

Tüm eşyalar için 20 bin 260 liralık muhammen bedel belirlendi. Bunların ilk satış tarihi de çok ilginç, sanki başka bir gün yokmuş gibi Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığımız 29 Ekim 2024’de açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırma Dikili İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: Sözcü