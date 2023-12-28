Vali Zülkif Dağlı kurum ve kuruluş ziyaretlerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile devam etti.



İlimizdeki tarihi Bilaller Konağı’nda hizmetlerini sürdüren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Müdürü Sümeyra Bektaş ve şube müdürlerinden ilimizin tarihi ve kültürel tanıtımı için yapılan faaliyetler ile coğrafi işaretli ürün çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Dağlı ilimizdeki turizm alanındaki eksiklikleri ve taleplerle ilgili bilgi de aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bektaş, Vali Dağlı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.