Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Vali Dağlı, “Manevi bir huzurla idrak ettiğimiz, 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını tamamlayıp, gönüllerimizde önemli yer tutan; sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, birlik olma gibi ulvi değerleri hissetmeyi sürdüreceğimiz Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Toplumda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan bu güzel ve coşkulu bayram günlerinde, başta aile büyükleri olmak üzere bütün yakınların, komşuların, şehit yakınlarının, gazilerin, hastaların, kimsesizlerin ve huzurevlerindeki yaşlıların ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Vali Dağlı, şunları dile getirdi:

“Bu mübarek günde; dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak ihtiyaç sahibi, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirerek manevi duygularımızı güçlendirmeli ve hiç kimseyi bu bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz.

Bayram süresince başta trafik, asayiş ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken tüm tedbirler, kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımızca alınmıştır. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmelerini ve bayram sevincini acıya dönüştürecek her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle istirham ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, değerli Çorumlu hemşehrilerimin, mesai arkadaşlarımın ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

Editör: UĞUR GÖRKEM