Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Yunanistan’ın Lautraki kentinde 15-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, kadınlarda 62 kilonun finalinde Letonyalı rakibi Markova’yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Belediye İskilipspor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’i kabul etti.

Avrupa şampiyonu Özmez, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve antrenörü Adem Uysal ile birlikte Çorum Valisi Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti. Özdenur’un elde ettiği bu başarıların tüm gençlere ilham kaynağı olacağına inandığını belirten Vali Dağlı, “ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.