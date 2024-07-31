Vali Zülkif Dağlı, Alaca ve Ortaköy İlçeleri’ne yaptığı ziyaretlerin ardından ilçeye bağlı Aşdağul Beldesi’ne de ziyarette bulundu.

İlçe Kaymakamı Muhammed Sağır ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in de eşlik ettiği Vali Dağlı ilk olarak Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül’e iade-i ziyarette bulundu. Burada Öncül’e yeni seçilmesinden dolayı tebrik eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Dağlı, çalışmalarında da başarı diledi.

Vali Dağlı daha sonra Aşdağul Beldesi'nde vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.

Editör: HABER MERKEZİ