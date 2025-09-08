Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen "Modifest 1" etkinliğinde bir araya geldi.

Gümüşhacıköy'deki Amasya Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, modifiye meraklılarından ilgi gördü.

Katılımcılar, özel olarak tasarladıkları araçlarını sergileyerek birbirleriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Etkinlikte, "desibel", "basıklık", "en güzel modifiye araç" ve "drift" kategorilerinde yarışmalar düzenlendi.

Ziyaretçiler, araç sahiplerinden modifiyeler hakkında bilgi alırken, beğendikleri araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Taner Kaya, etkinliğe yaklaşık 60 ilden araç tutkunlarının katıldığını belirtti.

Kaya, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "İlçemiz Gümüşhacıköy'de kardeşçe, dostça bir atmosfer sağladık. Gençlerimizi dışarıda yüksek sesle müzik dinleyerek ya da tehlikeli hareketlerle insanları rahatsız etmesini önlemek adına bu tür kontrollü organizasyonlara yönlendiriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliği organize eden Karadeniz Modifiyeli Araçlar Organizasyonu Başkanı Hüseyin Işık ise ülke genelinden 500 modifiye aracın festivale katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara, Samsun, Tokat, İstanbul, Amasya, Çorum, Erzurum, Ordu, Giresun ve Sivas başta olmak üzere 60 ilden katılım oldu. Modifiye bir suç değil, bir yaşam tarzıdır. Gençlerimizin araç tutkularını sağlıklı ortamlarda yaşamalarını amaçlıyoruz. Ayrıca etkinliğimizin gelirleri, SMA hastaları başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele eden vatandaşlarımız için bağışlanacak."

Muhabir: AA AJANS