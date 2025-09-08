Yapımcılığını Kemalhan Balçık’ın üstlendiği, gerçek hikâyeden uyarlanan “Al Beni Baba”nın çekimleri Çorum’da sürüyor. Kent, bu filmle birlikte Türk sinemasının en iddialı projelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan ve yapımcılığını Kemalhan Balçık’ın üstlendiği “Al Beni Baba”, İstanbul’un ardından Çorum’da çekimlerine devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz’un oturduğu film, güçlü senaryosu ve duygusal hikâyesiyle Türk sinemasına damga vurmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Sinem Uslu ve Mustafa Uslu’nun birlikte kaleme aldığı film; genç bir kadının kandırılarak tuzağa çekilmesini ve babasına ulaştırdığı tek bir mesajla başlayan dram dolu süreci anlatıyor. İnternette tanıştığı kişi tarafından kandırılan Nazlı, kendisini karanlık bir dünyanın içinde bulur. Kaçış yolları kapalıdır, ama büyük bir cesaretle babasına gizlice bulunduğu konumu gönderip, sadece “Al beni baba” yazar.

Bu yardım çığlığıyla harekete geçen baba Savaş’ın mücadelesi, aynı zamanda gizli bir operasyonun da parçasına dönüşür. Kızını kurtarmak için verilen bu çetin mücadele, baba-kız arasındaki güçlü bağın yanı sıra, cesaret ve umudun da hikâyesi olarak öne çıkıyor.

Başrollerde Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Alman oyuncu Malik Blumenthal’ın yer aldığı film, Çorum’un tarihi ve doğal atmosferini beyazperdeye taşıyor. Kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, kente de sinema alanında önemli bir değer kazandırıyor.

Yapımcı Kemalhan Balçık, “Çorum’un kültürel ve doğal güzellikleri filme büyük katkı sağlıyor. Bu şehir, hikâyemize ayrı bir gerçeklik ve güç katıyor” dedi.

“Al Beni Baba”nın 2026 yılı başında vizyona girmesi planlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi